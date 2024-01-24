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        Gaziantep FK - Konyaspor maçının ardından

        Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:00
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        Gaziantep FK - Konyaspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor karşısına önemli eksiklerle çıktıklarını ifade etti. Maxim ve Dragus gibi isimlerin yokluğundan dolayı pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Sumudica, "Bugün biz bir puan kazandık. Önemli isimlerimizden eksik olarak sahaya çıktık. Bu eksiklerden dolayı da ileride yeterli pozisyona giremedik. Maç sonunda aldığımız 1 puan ile Konya'yı da altımızda tutmuş olduk. Ben buraya geldiğimde 5 maçta puan alamamış bir takım vardı. Bizim hedefimiz ligde kalmak ve bundan sonraki maçlarda 17-18 puan daha toplarsak bu takım ligde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

        Sumudica, kendisini Gaziantepli olarak gördüğünü, takım küme düşme potasında olsa da asla kaçmayacağını ve savaşacağını kaydetti.

        Rumen teknik adam, bir forvet, bir orta saha olmak üzere 2 oyuncu daha transfer etmek istediklerini ve en iyi oyuncuları aradıklarını da sözlerine ekledi.

        OMEROVİC: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

        Rakiplerinin güçlü yönlerini bildiklerini ve zaaflarını analiz ettiklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Her iki takım için de kritik bir maçtı. Biz rakibimizi iyi analiz ettik ve ikili mücadelelerde topları kazanarak sonuca gitmek istedik. Özellikle ikinci yarıda kendi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Öyle ki ikinci yarı galibiyete yakındık ve maçın son bölümünde Soner'in pozisyonu gol olsa galip gelecektik. Ben ortaya koydukları mücadeleden dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Hem ilk 11'de başlayan hem de kulübeden gelen oyuncularım takım ruhuyla hareket etti. Bu bakımdan 3 puan istedik ama alınan 1 puan iyi. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz ve bundan sonraki tüm maçları final maçı gibi değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Sumudica'nın açıklamaları

        - Omerovic'in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ

        2024-01-24 19:56:03

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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