PKK/YPG´li terörist, Gaziantep'te yakalandı

GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu M.H., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırı kaçak olarak geçtiği belirlenen Suriye uyruklu M.H., gizlendiği adreste jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.