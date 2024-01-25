Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        PKK/YPG´li terörist, Gaziantep'te yakalandı

        GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu M.H., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        PKK/YPG´li terörist, Gaziantep'te yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu M.H., yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de 2014-2018 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırı kaçak olarak geçtiği belirlenen Suriye uyruklu M.H., gizlendiği adreste jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
        Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İslahiye Afet Konutları'nı inceledi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep´te
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep´te
        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Konyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Konyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Konyaspor maçının ardından