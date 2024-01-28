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        Efkan Ala: Cumhur İttifakı olarak basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik

        AKPARTİ Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı olarak geçtiğimiz mayıs ayında birlik ve beraberliğin devam etmesi için basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik. Milletimizin sandığa koyduğu iradeyle çoğunluğu ele alarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirdik. Bu başarıda milletimizin desteği çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:20
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        Efkan Ala: Cumhur İttifakı olarak basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik
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        AKPARTİ Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı olarak geçtiğimiz mayıs ayında birlik ve beraberliğin devam etmesi için basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik. Milletimizin sandığa koyduğu iradeyle çoğunluğu ele alarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirdik. Bu başarıda milletimizin desteği çok önemli" dedi.

        Efkan Ala, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililere hitap eden Ala, her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de yollarına istikrarla devam edeceklerini ve zafer kazanacaklarını söyledi. Ala, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım uyguladığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan aldığı güç ile buna dünyanın gözü önünde itiraz ettiğini söyledi.

        'HİÇBİR ZULÜM PAYİDAR OLMAMIŞTIR'

        Ala, "Yanı başımızda bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'de insanlar soykırıma tabi tutuluyor, bir facia, bir katliam yaşanıyor. Sizin arkanızda durmanızla Cumhurbaşkanı'mız en yüksek sesle dünyada buna itiraz ediyor. Birleşmiş Milletler de itiraz ediyor, uluslararası kuruluşlar da itiraz ediyor. Bütün liderlerle görüşerek uluslararası sistemi harekete geçirmeye çalışıyoruz. İsrail'e, 'buradaki katliamı derhal durdur' diyoruz. 'Bombaladığın insanlıktır, insanlığın vicdanıdır. Şimdi de uluslararası kuruluşlarda mahkum oluyorsun, bu zulme derhal son ver, kazdığın kendi kuyundur' diyoruz. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır" dedi.

        Cumhur İttifakı'nın basit pazarlıklara düşmeden ülkenin geleceği için istikrarla yola devam kararı aldığını söyleyen Ala, "Cumhur İttifakı olarak geçtiğimiz mayıs ayında birlik ve beraberliğin devam etmesi için basit pazarlıklara takılmadan bir araya geldik. Milletimizin sandığa koyduğu iradeyle çoğunluğu ele alarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçtirdik. Bu başarıda milletimizin desteği çok önemli. Bu başarıları istikrarla sağlıyoruz ve istikrarla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

        Ala, Gaziantep'in tüm seçim dönemlerinde en yüksek oy oranlarını aldığını ve 31 Mart seçimlerinde de aynı performansı beklediklerini söyledi. Başkan adaylarının tecrübeli isimlerden oluştuğuna da dikkat çeken Ala, "Bugün burada ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtıyoruz. Tüm adaylarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Gaziantep, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük afete rağmen dünyanın önemli sanayi kentlerinden biri konumunda. Bu nedenle Gaziantep'i yönetecek isimlerin de Türkiye ve Gaziantep hedeflerine uygun isimler olması gerekiyor" dedi.

        CUMHUR İTTFAKI'NIN ADAYLARI

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında 31 Mart seçimlerinde büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini kazanarak, 10'da 10 yapmak istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Gaziantep adayları, sahneye çağrılarak tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı adayı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkan adayı Sait Kılıç (MHP), Araban Belediye Başkanı adayı Mehmet Özdemir (MHP), Karkamış Belediye Başkan adayı Bülent Tiryaki (MHP), Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural, Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan ve Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır oldu.

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