Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürüp, kızı ile baldızını ağır yaralayarak intihar etti (2)
CENAZELERYAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Gaziantep'te, boşanma aşamasındaki eşi Halil Çağlar (49) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yüksel Çağlar (48) ile kardeşleri Ahmet (55) ve Mehmet Oymak'ın (45) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin teslim alınışı sırasında yakınları gözyaşı döktü.
Kardeşlerin cenazelerinin Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Zivanlı köyünde defnedileceği belirtildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA
2024-01-29 17:46:21
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