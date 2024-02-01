Gaziantep'te fabrika yangını söndürüldü
GAZİANTEP'tekumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
GAZİANTEP'tekumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapan bir fabrikada, iddiaya göre yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 10 itfaiye aracı ile 35 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 50 ton su ile 600 litre köpük kullanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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