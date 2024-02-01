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        Gaziantep'te fabrika yangını söndürüldü

        GAZİANTEP'tekumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:40
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        Gaziantep'te fabrika yangını söndürüldü
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        GAZİANTEP'tekumaş fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş üretimi yapan bir fabrikada, iddiaya göre yağ tanklarındaki aşırı ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. 10 itfaiye aracı ile 35 itfaiye erinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 50 ton su ile 600 litre köpük kullanıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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