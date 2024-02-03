Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

81´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında M´Bakata´nın pasıda top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ertuğrul röveşata ile topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

54´üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topu sürükleyen Maxim savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR´dan gelen uyarı ile maçın hakemi serbest vuruş kullanılmasını istedi.

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