Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 21:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Kalyon

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        GAZİANTEP FK: Nita- Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Bikel), Maxim, M´Bakata, Mustafa Eskihellaç, Markovic (Dk. 60 Badji), Dragus   

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Ramazan Civelek (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kolevetsios, Arif Kocaman, Carole, Eray Özbek, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Joseph Attamah), Gökhan Sazdağı

        GOLLER: Dk. 68 Gökhan Sazdağı (k.k) (Gaziantep FK)- Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Kayserispor)-

        SARI KARTLAR: Maxim, M´Bakata, Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - Carodoso, Arif Kocaman, Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)

        Süper Lig'in 24'üncü hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

        11´inci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso´nun ceza sahasına ortasında top savunmadan döndü. Kartal Kayra´nın şutunun ardından ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Eray Özbek´in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

        35´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Maxim´in ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy´un kafa vuruşu direkten döndü.

        43´üncü dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Eray Özbek´in ortasında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Cardoso'nun gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.

        Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        54´üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topu sürükleyen Maxim savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR´dan gelen uyarı ile maçın hakemi serbest vuruş kullanılmasını istedi.

        57´nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Maxim´in vuruşu üstten auta çıktı.

        65´inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Dragus´un pasına gelişine vuran Maxim´in şutu üstten auta çıktı.

        68´inci dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Furkan Soyalp´in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Gökhan Sazdağı kafayla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

        72´nci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Boa Morte´nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazıdağı´nın vuruşu kaleci Nita´nın müdahalesi ile direkten döndü.

        81´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında M´Bakata´nın pasıda top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ertuğrul röveşata ile topu ağlara gönderdi ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-02-03 21:14:21

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kâbusu!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kâbusu!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        İslahiye'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi
        İslahiye'de 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlendi
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve K...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve K...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede şehirler ihracatta afet önc...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede şehirler ihracatta afet önc...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerden 2 ay sonra köy evlerine k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremlerden 2 ay sonra köy evlerine k...