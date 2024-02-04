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        Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:20
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        Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz (2)
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        YARALITEKNİSYENİN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi´nin açılışının ardından hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ayrıca, dün gece helikopter kazasında yaralanan ve Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Emrah Yıldız´ın ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        DHA-Genel - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ

        2024-02-04 16:11:08

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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