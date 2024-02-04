Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi´nin açılışının ardından hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ayrıca, dün gece helikopter kazasında yaralanan ve Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Emrah Yıldız´ın ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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