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        Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:48
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        Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz (3)
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        'GAZİANTEP'ETOPLAMDA 4,8 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARDIK'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne telekonferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan, "Depremin hemen ardından 21 Şubat'ta İslahiye'ye gelmiştik. Depremin ilçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Bunlar, yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90'ı şehirde 608'i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir" dedi.

        'EN KISA SÜREDE AFET BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

        Erdoğan, "Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Türkiye, en zor olanı alnının akı ile geride bırakmıştır. Sadece 1 yılda çok ciddi mesafe katettik. 104 milyar dolar maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Farklı projelerle süreci hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşümde başvuru 255 bini aştı. Yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sunuyoruz. Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları, Allah'a havale ediyoruz. Canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı kutluyorum. Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de yapıyoruz. Altyapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve öz veriyle çalışarak, deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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