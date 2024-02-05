MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep´te bir otelde düzenlenen programda partilileriyle bir araya geldi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren İnce, muhalefetin de 31 Mart yerel seçimlerde hüsrana uğrayacağını söyledi.

`6 YILDA 6 MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİ´

İnce, Türkiye´nin yanlış bir ekonomi politikası ile yönetildiğini ve son 6 yılda 6 merkez başkası başkanının değiştiğini söyledi. Türkiye´nin derin bir yoksulluğa doğru ilerlediğini dile getiren İnce, "Türkiye´nin en verimli topraklarından geçtik. Çukurova´dan geçtik. Narenciyeler dalında. Yerler limon dolu, mandalina dolu. Tarlada bedava. Markette al alabilirsen. Yani tarla ile raf arasında bir uçurum var. Bu bereketli toprakların insanları yoksullaşmış. Ama Ankara´da İstanbul´da yaşayan da yoksullaşmış. Türkiye derin bir yoksulluğa doğru son hızla gidiyor. Neden böyle oluyor. Beş yıldızlı demokrasiniz yoksa refahınız yok demektir. Türkiye´ye merkez bankası başkanı dayanmıyor. 6 yılda 6 merkez başkası başkanı. 8.5´e kadar düşmüştü faiz. Faiz tekrar 45 oldu. Türkiye bu yoldan dönmelidir. Mazot olmuş 40 lira, dolar olmuş 30 lira, faiz olmuş 45, ekmek olmuş 8 lira. Millet açlık sınırının altında yaşıyor" dedi.

'MUHALEFETİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM'

İnce, Cumhuriyet Halk Partisi´nin genel seçimlerde, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ne 39 milletvekili vermesinin yanlış olduğunu ifade ederek, sonrasında oluşturulan liste içinden bir milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye´sine Saadet Partisi´nden aday çıktığını söyledi.

Muhalefetin yaptıklarını şaşkınlıkla izlediğini dile getiren İnce, "Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde 39 milletvekili verdi.80 küsür verdiler de 39´u seçildi. Sonra bunlar ayrıldı bir grup kurdular. 20 kişi. Sonra sayın bir milletvekili vefat etti. Gurup düştü. Grup düşünce CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdular. CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi İstanbul Büyükşehir´e Saadet Partisi´nden aday oldu ve ilk açıklaması İstanbul´un 5 yılı boşa geçmiştir dedi. Siz Kızılay mısınız. Çeksene o milletvekili grup düşsün. Neden çekmiyorsunuz. Ben gerçekten merak ediyorum. Siz nasıl bir ilişki içindesiniz. Size bu siyaseti kim öğretti. Neden kendinize işkence yaptırıyorsunuz. Hem sizin listenizden seçilecek hem size hakaret edecek. Hem yedek milletvekili vereceksiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Çek milletvekili gurupları düşsün. 40 yıllık siyasetçiyim ben böyle şey görmedim. Bu kadar aymazlık, iş bilmezlik, liste kavgası görmedim. Garanti yerleri paylaşamama kavgası. Eş dost akrabaya garanti belediye başkanlık adaylıklarını dağıtmaları. Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak. Benim gördüğüm bu. Şaşkınlıkla izliyorum. Bu iktidar Türkiye´yi çökertti. Bu muhalefet de çökertir. Biz üçüncü yoluz diyoruz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

`İTTİFAK İÇİN GÖRÜŞTÜK ANCAK ANLAŞAMADIK´

İnce, ittifak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ancak anlaşamadıklarını söyledi. Muhalefet işin ciddiyetini 1 Nisan günü görecek diyen İnce, "Hiçbir ilde ittifak kurmayacağız. 81 ilde seçime girmeye çalışacağız. Bu süreçte Özgür Özel ile de Ekrem İmamoğlu ile de görüştüm. Anlaşamadık da zaten. Ben dedim 'siyasette ilke' onlar istedi 'bizden ilçe'. İkisiyle de görüştüm ama işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz. Çıkarabildiğimiz kadar belediye başkan adayı çıkartmaya çalışacağız. Ne kadar fazla yerden girebilirsek partimizi o kadar temsil edeceğiz" diye konuştu.