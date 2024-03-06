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        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı

        GAZİANTEP'te 16 yıldır terzilik yapan Nimet Doğan (50), 6 Şubat depremlerinde evini ve iş yerini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:55
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        Depremzede terzi, konteyner çarşıda hayata yeniden başladı
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        GAZİANTEP'te 16 yıldır terzilik yapan Nimet Doğan (50), 6 Şubat depremlerinde evini ve iş yerini kaybetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 'Çarşı' projesiyle iş yerini yeniden faaliyete geçiren Doğan, "Konteyner çarşıda 6 çalışanımızla hayata yeniden başladım. Şimdi iş yerimde depremzedelerin kıyafetlerinin tadilatını da gönüllü olarak yapıyorum" dedi.

        İslahiye ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nimet Doğan'ın, evi ve iş yeri geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldı. Felaketin ardından köyüne yerleşip yeni bir hayat kurmaya çalışan Doğan, depremzedelere yardım amaçlı gönderilen kıyafetlerin tadilatlarını gönüllü olarak yaptı. Bir süre önce yeniden ilçe merkezine dönen Doğan, Halk Eğitim Merkezi’nde de usta öğretici olarak eğitim vermeye başladı. Doğan, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında yapılan konteyner çarşıda da yeni iş yerini açtı.

        Yeni iş yerinde 6 çalışanıyla mesleğini sürdüren Nimet Doğan, 6 Şubat gününü unutamadığını anlatıp, depremlerde birçok yakınını kaybettiğini söyledi. Doğan, "Depreme herkes gibi biz de uykuda yakalandık. Depremde iş yeri ve evimiz yıkıldı. Çok zor bir süreçti. İş yerimiz de yıkılınca köye gidip çadırda yaşamaya başladık. Sonrasında ilçe merkezinde Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçince burada eğitmenlik yapmaya başladım" dedi.

        'HAYATA YENİDEN BAŞLADIM'

        Nimet Doğan, 'Çarşı' projesi ile iş yerini açtığını vurgulayarak, "Bakanlığın 'Çarşı' projesi hayata geçince burada terzilik yapmaya, daha doğrusu, hayata yeniden başladım. Tekrar eskiden olduğu gibi yanımda insanlar çalışmaya başladı. Daha önceden birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu iş yerleri bizim için yeni bir umut oldu. Eskisi gibi olmayacak ama yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Her ne yaşarsak yaşayalım kimsenin umudunu kaybetmemesini istiyorum. Şu anda hem mesleğimizi yapıyoruz, hem de depremzedelerin kıyafetlerinin tadilatlarının ücretsiz olarak yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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