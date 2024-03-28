Servis minibüsünün altında kalarak öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 S 0662 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Taş'a çarptı. Minibüsün altında kalıp, bir süre sürüklenen Taş, hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

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