Servis minibüsünün altında kalarak öldü
GAZİANTEP'te sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsünün altında kalan İbrahim Taş (70), yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'te sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsünün altında kalan İbrahim Taş (70), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 S 0662 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Taş'a çarptı. Minibüsün altında kalıp, bir süre sürüklenen Taş, hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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