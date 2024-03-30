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        Gaziantep'te, akaryakıt tankerinde 2'si ölü 52 kaçak göçmen bulundu

        GAZİANTEP'te, akaryakıt tankerine gizlenmiş şekilde taşınan Afgan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 19:40
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        Gaziantep'te, akaryakıt tankerinde 2'si ölü 52 kaçak göçmen bulundu
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        GAZİANTEP'te, akaryakıt tankerine gizlenmiş şekilde taşınan Afgan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlıktan yaşamını yitirdiği belirlenirken, 7'si ise hastaneye kaldırıldı.

        ​Nizip- Gaziantep otoyolunda, kontrol noktasında görevli polis ekipleri, öğleden sonra, sürücüsü açıklanmayan 31 B 6316 plakalı akaryakıt tankerini durdurdu. Ekipler, arama yaptığı tankere gizlenmiş Afgan uyruklu göçmenlere rastladı. Ekipler, tankerde havasız kaldığı belirlenen göçmenleri tankerden çıkardı. Ekiplerin yaptığı kontrolde tankerden çıkarılan 52 kaçak göçmenden 2'sinin öldüğü belirlendi. Havasızlıktan dolayı nefes almakta zorlanan 7 göçmen ise kentteki çeşitli hastanelere gönderildi. 43 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis, aralarında tanker sürücüsünün de bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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