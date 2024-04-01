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        Gaziantep'te AK Parti'li Şahin başkan seçildi; ilçelerde CHP 4, AK Parti 3, MHP 1 ve YRP 1 belediye kazandı

        GAZİANTEP'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'li Fatma Şahin yeniden kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:20
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        Gaziantep'te AK Parti'li Şahin başkan seçildi; ilçelerde CHP 4, AK Parti 3, MHP 1 ve YRP 1 belediye kazandı
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        GAZİANTEP'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'li Fatma Şahin yeniden kazandı. Fatma Şahin'in 3'üncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiği Gaziantep'te, 9 ilçede ise AK Parti 3, CHP 4, MHP 1 ve YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

        Gaziantep'te 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Fatma Şahin yeniden seçildi. Şahinbey'de AK Parti'li Mehmet Tahmazoğlu, İslahiye'de AK Parti'li Kemal Vural, Nurdağı'nda AK Parti'li Mehmet Yıldırır, Şehitkamil'de CHP'li Umut Yılmaz, Nizip'te CHP'li Ali Doğan, Yavuzeli'nde CHP'li Bekir Sakar, Karkamış'ta CHP'li Mustafa Güzel, Araban'da MHP'li Mehmet Özdemir ve Oğuzeli'nde YRP'li Bekir Öztekin seçimin galibi oldu.

        FATMA ŞAHİN KİMDİR?

        Fatma Şahin, 1966’da Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı. 2002 seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. TBMM'de 22, 23 ve 24’üncü dönem milletvekili olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan Fatma Şahin, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, bugün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre 3'üncü kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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