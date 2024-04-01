Gaziantep'te AK Parti'li Şahin başkan seçildi; ilçelerde CHP 4, AK Parti 3, MHP 1 ve YRP 1 belediye kazandı

GAZİANTEP'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'li Fatma Şahin yeniden kazandı. Fatma Şahin'in 3'üncü kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiği Gaziantep'te, 9 ilçede ise AK Parti 3, CHP 4, MHP 1 ve YRP 1 belediye başkanlığı kazandı.

Gaziantep'te 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Fatma Şahin yeniden seçildi. Şahinbey'de AK Parti'li Mehmet Tahmazoğlu, İslahiye'de AK Parti'li Kemal Vural, Nurdağı'nda AK Parti'li Mehmet Yıldırır, Şehitkamil'de CHP'li Umut Yılmaz, Nizip'te CHP'li Ali Doğan, Yavuzeli'nde CHP'li Bekir Sakar, Karkamış'ta CHP'li Mustafa Güzel, Araban'da MHP'li Mehmet Özdemir ve Oğuzeli'nde YRP'li Bekir Öztekin seçimin galibi oldu.