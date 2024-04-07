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        Gaziantep'te 2 TIR yolu makasladı, bölgeye gelen polis aracına başka bir TIR çarptı; 3'ü polis 4 yaralı

         GAZİANTEP'te2 TIR'ın kontrolden çıkarak yolu makasladığı bölgeye sevk edilen polislerin aracına başka bir TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 01:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 02:00
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        Gaziantep'te 2 TIR yolu makasladı, bölgeye gelen polis aracına başka bir TIR çarptı; 3'ü polis 4 yaralı
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         GAZİANTEP'te2 TIR'ın kontrolden çıkarak yolu makasladığı bölgeye sevk edilen polislerin aracına başka bir TIR çarptı. Kazada 3'ü polis 4 kişi yaralandı. 

        ​Kaza, gece saatlerinde Yığınlı Mahallesi yakınları, Tarus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 72 ABH 459 ve 73 AAR 704 plakalı TIR, peş peşe kontrolden çıkarak yolu makaslarken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekiplerinin aracına ise sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 CML 19 plakalı TIR çarptı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ve ismi açıklanmayan 3 polis memuru ve 1 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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