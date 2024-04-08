Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, 'Mercek' adlı operasyon düzenledi. Nizip'te 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile silahlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası A.H. ile H.M. tutuklandı, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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