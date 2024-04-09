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        Babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge öldü

        GAZİANTEP'te babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge Zer (4), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:05
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        Babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge öldü
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        GAZİANTEP'te babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge Zer (4), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İsmail Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı. Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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