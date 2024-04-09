Babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İsmail Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı. Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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