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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını

        GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi, 9 günlük bayram tatili ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:30
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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını
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        GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi, 9 günlük bayram tatili ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

        Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayram dolayısıyla beklenenin üzerinde ziyaretçi ile karşılaştıklarını belirterek, “Ramazan Bayramı’nın ilk günü 15 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bayram boyunca 80 bin ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.

        Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yaparken, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi de ağırlıyor. Çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, deve kuşu, zebra ve flamingo gibi hayvanları görebilmek için sıraya girdi. Çocuklar ise, ilk defa gördükleri hayvanlar ile bol bol fotoğraf çektirdi. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 15 bin ziyaretçi ağırlayan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, önünde uzun kuyruklar oluştu.

        ‘ZİYARETÇİ SAYIMIZ BEKLENENİN ÜZERİNDE’

        Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayram dolayısıyla beklenenin üzerinde ziyaretçi ile karşılaştıklarını belirterek, özellikle çevre illerden insanların tatil fırsatını burada değerlendirdiklerini kaydetti. Özsöyler, aileleri ile gelen çocukların dergi ve çizgi filmlerde gördükleri hayvanları canlı görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Burası Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın da 4’üncü doğal yaşam merkezi. 9 günlük Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 25 bin kişinin buraya geleceğini tahmin etmiştik ancak daha ilk günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili süresince 80 bin civarı kişinin doğal yaşam merkezini ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Çok fazla talep var. İnsanlar burayı çok merak ediyorlar ve her geldiklerinde burada değişik bir proje görüyorlar. Özellikle safari parklar, tropik kelebek bahçesi, zooloji doğa müzesi insanların çok fazla ilgisini çekiyor. Zürafalar, filler, su aygırları ve yırtıcılar da insanların çok ilgisini çekiyor. Bizim en büyük ziyaretçilerimiz aslında çocuklarımız. Çocuklar televizyonlarda, kitaplarda ve dergilerde gördükleri canlıları burada doğal ortamlarında görüyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Önce okullarıyla birlikte geliyorlar sonra aileleriyle geliyorlar ve buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Herkesi burayı gezmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

        Öte yandan çocuklar hayvanları ilk defa görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, aileleri ise bayram tatilini değerlendirdiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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