Gaziantep'te tarlaya gömülü 25 kilo uyuşturucu bulundu

GAZİANTEP'inNizip ilçesinde toprağa gömülü 25 kilo 500 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve 18 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip'te bir kişinin silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheliye ait tarlada toprağa gömülü, 2 varil içerisinde 25 kilo 500 gram bonzai, 20 gram metamfetamin ve 18 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı ele geçirdi. Ekipler ayrıca ev ve bahçede 3 tüfek, 1 tabanca, 750 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 210 bin TL buldu. Silah ve uyuşturuculara el konulurken, yakalanan şüpheli işlemleri sonrası tutuklandı.