Gaziantep'te silah kaçakçılığı yapan PKK'lı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG adına silahlı eylemde bulunan Suriye uyruklu M.F.H.'nin Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığını ve elde ettiği gelir ile örgüte finansman sağladığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Nizip ilçesinde yakaladı. M.F.H. işlemleri sonrası tutuklandı.

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