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        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında 3 sanığın tahliyesine tepki

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ünün tahliye edilmesine aileler ve avukatları tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:05
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        51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında 3 sanığın tahliyesine tepki
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında tutuklu yargılanan 4 sanıktan 3'ünün tahliye edilmesine aileler ve avukatları tepki gösterdi.

        Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl ekim ayındaki ilk duruşmasında, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan müteahhitler Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi. 2 müteahhit ile ilgili olarak davanın geçen ay görülen dördüncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

        3 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        27 Nisan'da görülen 5'inci duruşmaya tutuklu sanıklar kaldıkları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada sanık avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklardan Eyüp Öğüt, Faik Öğüt ve Nejdet Alpay'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporlarının lehine olması, kurumsal firmalardan elde edilen belgeler, tanık anlatımları, delillerin toplanmış olması, toplanmamış delillere temas etme imkanının bulunmamasını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

        DURUŞMA 31 MAYIS’A ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti ayrıca, sanıklardan 51 kişinin öldüğü apartmanın fenni mesulü Yılmaz Şahin Yurtyapan'ın tutukluluk halinin devamına, avukatı aracılığıyla yakalama kararının kaldırılarak tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunan firari müteahhit Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin talebinin reddedilerek kırmızı bültenli yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs tarihine erteledi.

        'KARARI ANLAMIŞ DEĞİLİZ'

        Furkan Apartmanı'nda yakınların kaybedenlerin avukatı Mesut Çakar, binanın ana taşıyıcı kolonunun kesildiğinin tüm raporlarda sabit olduğunu söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen raporda da kolon kesilmesinin sabit olduğunu belirten Çakar, karara anlam veremediklerini belirterek, ''Nizip Ağır Ceza Mahkemesi tarafından söz konusu binaya ilişkin keşfe gidildi. Yapılmadığı iddia edilen kolonların yapıldığı tespit edildi. Yerinde olduğu tespit edildi. Binanın ana taşıyıcı kolonu olan S11 kolonunun kesildiği tespit edildi. Mahkeme tarafından yapılan keşifte yapılmadığı iddia edilen kolonların yapıldığı, yapılan bu kolonun daha sonra ana taşıyıcı S11'in kesildiği tespit edildi. Bu raporda sabit. Hatta bu raporda S11 kolonunun binanın ana taşıyıcı olduğu, bunun kesildiği ve bu nedenle de binanın yıkıldığı tespit edildi. Daha sonra mahkeme tarafından dosya Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. KTÜ'den rapor 1 hafta önce dosyaya girdi. Dosyada az önce bahsettiğim S11 kolonunun ortak heyetin görüşü neticesinde kesildiği tespit edilmiştir deniliyor. Mahkeme kolon kesildiği sadece bu değil, en az 5-6 raporda sabit olmasına rağmen kolon kesenleri tahliye etti. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı hala anlamış değiliz. Mahkeme dosyasında yetersiz ve çelişkili raporlar var, yeni bir bilirkişi raporu mutlaka alınmalı. Binanın sahipleri tarafından taşıyıcı kolonlarının kesildiği raporlarda tespit edilmiş. Mahkemenin erken tahliye kararı tüm taraflarda şaşkınlık yarattı. Mahkemeye itiraz dilekçelerimizi yazıp ulaştırdık'' dedi.

        AİLELER TEPKİLİ

        Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler ise, tahliye kararına tepki gösterdi. Kolon kesildiğini tüm raporlarda yazdığını ifade eden aileler, bu karar ile birlikte tekrar canlarının yandığını ve bu olaydaki sorumluların ceza almasını istediklerini söyledi.

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