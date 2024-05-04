Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın

Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatelrinde yangın çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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