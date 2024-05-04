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        Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın

        GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:05
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        Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın
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        GAZİANTEP'te, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatelrinde yangın çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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