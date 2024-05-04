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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'te aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sedat Karabey (51) öldü, yanındaki Vedat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:45
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP'te aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sedat Karabey (51) öldü, yanındaki Vedat A. ise yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çakmak mevkisinde meydana geldi. Sedat Karabey yönetimindeki 21 AFJ 317 plakalı otomobil, aynı yöne giden N.M yönetimindeki 31 K 9612 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü Sedat T. hayatını kaybetti, yanındaki Vedat A. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Vedat A. ekipler tarafından araçtan çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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