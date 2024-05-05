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        Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından

        – Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 05.05.2024 - 22:00
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        Gaziantep FK - Hatayspor maçının ardından
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        – Süper Lig’in 35’inci haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat açıklamalarda bulundu.

        Oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Öncelikle sözlerime oyuncularıma teşekkür ederek başlamak istiyorum. İyi mücadele ettiler. Böylesine final niteliğinde bir maçta içeride oynamamın avantajını oyuna dönüştürmek kolay olmuyor. Böyle tedirgin edici maçlarda pozisyonlara girmek kolay değil. Biz rakibimizden üstün olan taraftık. Çok pozisyona girdik, gol attık, penaltı kaçırdık. İyi oyunla alakalı, pozisyona girme anlamında oyucularım görevlerini yerine getirdiler. Sonucu alamadık, çok üzgünüm ama umudum var. Oyun ve istek çok iyi. Trabzonspor ve Rize maçlarında önemli işler yaptık ama kazanamadık. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Her maçımız final. Bugün maçı kazansak bile işimiz bitmiyordu. Böyle bir zamanda hangi takımın hangi maçı kazanacağını bilemiyorsunuz. Biz bugün kazanmak isterdik. Bugün final niteliğinde bir maçtı ama 1 puan aldık. 3 maçımız daha final niteliğinde. Oyuncularımla da konuştum elimizden geleni yapacağız. Ligde kalacağız" dedi.

        ÖZHAN PULAT: BU 1 PUAN BELKİ BİZİ LİGDE TUTACAK

        Kısa süre geçmesine rağmen iyi çalıştıklarını aktaran Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Takımla çok kısa süre zaman geçirmeme rağmen onlara sadece ne oynamak istediğimi neyin bizim için doğru olacağına kafa yorduk. Özellikle Gaziantep FK’nın ağır oyunculardan kurulu bir defans hattı olduğunu biliyorduk ve arkasına atacağımız uzun toplarla hücum etmeyi planladık. İlk 15 dakika top rakipte görünse de oyunun genelinde iyi bir oyun çıkardık. Bugün aldığımız 1 puan beklediğimiz bir puan değildi. Bugün 3 puan için her şeyi yaptık. Ama bu 1 puan belki bizi ligde tutacak" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Selçuk İnan’ın açıklamaları

        - Özhan Pulat’un açıklamaları

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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