Polis aracından atladı, 12 gün sonra hastanede öldü

Olay, 24 Nisan günü Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunların olduğu ileri sürülen Onur Toy, şüpheli hareketlerde bulununca mahalle esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Toy’u gözaltına aldı. Onur Toy polis merkezine götürülürken iddiaya göre aracın kapısını tekmeleyip, kendini dışarı attı. Başından yaralanan Toy, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'nde kaldırıldı.

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