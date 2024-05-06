Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hatay yolu Hatay istikametinde meydana geldi. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada minibüsteki 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.