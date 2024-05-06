Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 8 ölü, 11 yaralı (2)

VALİÇEBER: ÖLENLERDEN 7’Sİ KADIN

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı, 8 kişinin öldüğü kazanın ardından yaralıları tedavi gördükleri İslahiye Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Çeber, ölenlerden 7’sinin kadın olduğunu ifade etti. Vali Çeber, “İslahiye ilçesinden Yeşilyurt köyüne giden köy dolmuşumuz var. Şoför dahil 19 yolcusu ile beraber köye dönerken Beton mikseri karşı tarafa geçerek bu dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın, 1’i erkek, 2’si de aynı zamanda öğrenci. 11 de yaralımız var. 2 şoför de tabi haliyle yaralı ancak hafif yaralı” dedi.

‘YARALILARDAN 2’SİNİN DURUMU AĞIR’ Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Kemal Çeber, “Onların sevki görünüyor Gaziantep merkeze. 4 hastamızın Gaziantep’e sevki gerçekleştirildi. Süreçle ilgili adli ve idari soruşturmalar başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza Allah acil şifalar versin. Şu anda gözaltı yok. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Sürücüler yaralı tedavileri sürüyor. Bu süreçten sonra gözaltı işlemi olacak” diye konuştu. BETON MİKSERİ KARŞI ŞERİDE GEÇMİŞ

Yapılan ilk incelemede beton mikserinin karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptığını belirten Vali Çeber, “Aracın hızı, tekerlek izleri hepsi arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Ancak ilk kanaat TIR’ın oldukça hızlı olduğu yönünde, kontrolünü kaybettiği yönünde. Ama onun dışında yol hasarları ve yol kusurları da üzerinde durulacak. Kaza ile ilgili de Hatay’dan İslahiye’ye gelirken TIR, kaza yerinde kontrolü kaybediyor ve karşı şeride geçiyor. Bunların tekerlek izleri mevcut. Karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşuna çarpıyor’’ dedi.