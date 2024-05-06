Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 10 yaralı (5)

10 yaralıdan 2’sinin taburcu edildiği öğrenilirken, 1 yaralının daha durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazada Sibel Sağlam, Elif Görmez, Sena Taşkın ve Şükrü Sağlam’ın kimlik tespit işlemleri tamamlandı. 5 kişinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 9 kişiden 4’ünün kimliği belli oldu.

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