9 ölümlü kazada beton mikseri sürücüsü: Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs ile kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş’ün ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Göğüş (58), "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Kaza, önceki gün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Ağabey Mahallesi’nde meydana geldi. İslahiye’den Hatay yönüne giden Mehmet Göğüş’ün kullandığı 27 AJT 349 plakalı beton mikseri ile Latif Örs’ün kullandığı 27 K 5127 plakalı yolcu minibüsü, kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen ve içerisinde 19 kişi bulunan minibüs şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazada Şükrü Sağlam (71), Rakibe Erinemez (32) ve Hatice Gönen (44) ile Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencileri Sena Taşkın (18), Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), ve Sibel Sağlam (18) yaşamını yitirdi.

‘PAZARCIK'A DOĞRU GİDİYORDUM’ Beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Göğüş, ifadesinde alkol kullanmadığını ve uykusuz olmadığını belirterek, hızının 70-80 km civarında olduğunu söyledi. Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, ’’Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.