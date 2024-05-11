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        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        2AY ÖNCE EVLENMİŞLERAdıyaman'da takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin (33) ile sürücü Tevfik Alptekin'in karı-koca olduğu ve 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:50
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        Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        2AY ÖNCE EVLENMİŞLER

        Adıyaman'da takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin (33) ile sürücü Tevfik Alptekin'in karı-koca olduğu ve 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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