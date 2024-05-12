Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde tek çocuğu oğlu Umut Gençoğlu’nu (17) kaybeden Esin Gençoğlu (50), yıkılan evinin enkazında gözyaşı dökerek, “Deprem anında göz göze geldik. Ne o konuştu ne ben konuştum, bundan sonra Anneler Günü'nü hiçbir şekilde kutlamak istemiyorum, çünkü elimi üç kez öpecek oğlum yok” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin en çok etkilediği yerlerden İslahiye’de, Esin Gençoğlu, oğlu Umut ile asrın felaketine Çamlıca Mahallesi’ndeki Çamlık Apartmanı’nın 7’nci katında yakalandı. Saat 04.17’de meydana gelen depremin ilk anlarında apartman yıkıldı. 7 katlı, 28 dairede 103 kişinin hayatını kaybettiği Çamlık Apartmanı’nda oğlunu kaybeden Esin Gençoğlu, yavrusunun adını yaşatabilmek için yıkılan apartmanın enkazının üzerine onun adını verdiği konteynerde ‘Umudum Kafe’yi açtı. Kafenin her tarafını oğlunun fotoğrafları ile donatan Esin Gençoğlu, yavrusunun hatırasını iş yerinde yaşatıyor.