Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu

        Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu.

        Yesemek Ultra Trail, 375 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla 5 ile 66 kilometre arasında değişen 5 kategoride bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle 'Dünyanın ilk Heykel Atölyesini Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular; doğal, tarihi zenginlikleriyle Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı ve doğal afetlere rağmen ayakta kalan Taş Köprü tarihiyle bütünleşti.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi seyir alanında düzenlenen törende 5 kategoride gerçekleştirilen yarışta parkurları başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı
        Gaziantep'te "Yesemek Ultra Trail" spor etkinliği yapıldı
        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...
        Depremde oğlunu kaybeden anne: Elimi üç kez öperdi, artık Anneler Günü'nü k...
        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor
        Gaziantep'te "Auto-Drift Fest 2024" etkinliği başlıyor
        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Bilim Şehitkamil atölyesinde Anneler Gününe özel etkinlik yapıldı
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te genç girişimcilere seminer düzenlendi
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu
        Gaziantep'te anneler çocuklarıyla sanatsal faaliyetlerde buluştu