Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Yesemek Ultra Trail'da ödüller sahiplerini buldu.

Yesemek Ultra Trail, 375 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla 5 ile 66 kilometre arasında değişen 5 kategoride bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Gaziantep Yesemek Rotary Derneği organizatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Kaymakamlığı ve İslahiye Belediyesi'nin destekleriyle 'Dünyanın ilk Heykel Atölyesini Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular; doğal, tarihi zenginlikleriyle Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Tilmen Höyük Arkeoloji Parkı ve doğal afetlere rağmen ayakta kalan Taş Köprü tarihiyle bütünleşti.