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        Eşini öldürüp, oğlu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada

        GAZİANTEP'te pompalı tüfekle eşi Halil Özdemir (48), tarafından öldürülen Zeynep Özdemir'in (44) cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:05
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        Eşini öldürüp, oğlu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada
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        GAZİANTEP'te pompalı tüfekle eşi Halil Özdemir (48), tarafından öldürülen Zeynep Özdemir'in (44) cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze toprağa verilirken, olayda oğlu ve damadını da yaralayan Özdemir'in elindeki silahla teslim olma anının görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün gece saatlerinde Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Halil Özdemir, pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’a (23), ateş açtı. Saldırıda Zeynep Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Özdemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından elinde tüfekle gelen polislere teslim olan Halil Özdemir'in emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunda bir süredir ailesinden uzakta İstanbul'da yaşadığını belirten Özdemir, psikolojik sorunları olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

        Diğer yandan Halil Özdemir'in olayın ardından elinde tüfekle sokakta dolaşması ve bağırması kameraya yansıdı. Kayıtta bir kişinin otomobilin arkasında saklandığı ve Halil Özdemir'in polisler gelince elindeki tüfeği yere bırakarak teslim olduğu görülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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