Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada (2)
TUTUKLANDIGaziantep'te,eşi Zeynep Özdemir'i (44) pompalı tüfekle öldürüp, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u (23) yaralayan Halil Özdemir (48) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Gaziantep’te,eşi Zeynep Özdemir’i (44) pompalı tüfekle öldürüp, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’u (23) yaralayan Halil Özdemir (48) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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