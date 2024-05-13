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        Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada (2)

        TUTUKLANDIGaziantep'te,eşi Zeynep Özdemir'i (44) pompalı tüfekle öldürüp, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u (23) yaralayan Halil Özdemir (48) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:15
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        Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını yaralamıştı; pompalıyla teslim olma anı kamerada (2)
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        TUTUKLANDI

        Gaziantep’te,eşi Zeynep Özdemir’i (44) pompalı tüfekle öldürüp, oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’u (23) yaralayan Halil Özdemir (48) çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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