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        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 62 ilde düzenlenen 'Kıskaç-15 Operasyonu' kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:25
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        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede
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        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 62 ilde düzenlenen 'Kıskaç-15 Operasyonu' kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü, adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 62 ilde düzenlenen 'Kıskaç-15' ismi verilen eş zamanlı operasyonda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 adrese baskın yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda örgütsel materyal ele geçirildi. 20 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 şüpheli ise bugün 'Terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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