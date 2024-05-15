Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede

İçişleri Bakanlığı tarafından 62 ilde düzenlenen 'Kıskaç-15' ismi verilen eş zamanlı operasyonda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 adrese baskın yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda örgütsel materyal ele geçirildi. 20 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6'sı kadın 13 şüpheli ise bugün 'Terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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