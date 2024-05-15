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        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 15.05.2024 - 22:54
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        Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
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        1ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik tarafından şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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