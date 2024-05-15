Gaziantep'te, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 13 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik tarafından şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

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