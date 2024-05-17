Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş

GAZİANTEP’te,16 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan Erdal Öztürk’ün dini nikahlı eşi S.Y.’nin ailesi tarafından darbedilip lastik içinde yakılarak 6 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan öldürülen Öztürk'ün eski kayınbabası, 2 kayınbiraderi ve bacanağı tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesinde yaşayan Erdal Öztürk, 2008 yılında kayboldu. Yakınlarının ulaşamadığı Öztürk'ün bulunması için kayıp başvurusunda bulundu. Ancak, aradan geçen zaman içerisinde Öztürk'e ulaşılamadı. Aradan geçen süreçte Öztürk'e ulaşılamazken, geçen yıl sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, 16 yıllık süreçte Öztürk'ün bulunamamış olmasının cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini güçlendirdiği üzerinde durmaya başladı. Ailesi ve yakınlarını mercek altına alan ekiplerin incelemesinde Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin olaydan kısa süre sonra başka birisiyle evlendirildiğini saptadı. Ekipler ayrıca incelemesinde Erdal Öztürk'ün kaybolmasından kısa süre önce kent merkezinden kırsal mahalleye taşındığını da belirledi. Cinayet ihtimali üzerinde duran ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Öztürk'ün dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Öztürk'ün eski kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Yılgın, Orhan Yılgın ve bacanağı olan Resul Yılgın'ı takibe aldı. Ekipler, araştırmasının ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulamasında Erdal Öztürk'ü aile içi bin nedenden çıkan tartışmanın ardından arazide dövüp, ardından yakıp yerin 6 metre altına gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin bu itirafının ardından Karahöyük Mahallesi'nde gösterilen yerde yaptığı kazı çalışmasında yerin 6 metre derinliğinde yakılmış olan Erdal Öztürk'ün kemik parçalarına ve lastik parçalarına ulaştı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.