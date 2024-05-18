Gaziantep FK – Fatih Karagümrük: 3-1

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

GAZİANTEP FK: Nita - M’Bakata (Dk. 42 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Dijilobojdji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 69 Sorescu), N’Koulou (Dk. 89 Jevtovic), Maxim (Dk. 89 İlker Karakaş), Gradel, Badji, Markovic (Dk. 69 Monteiro)

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Brisachi, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 79 Bertolacci), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 90 Paoletti), Eysseric (Dk. 59 Nazım Sangare), Mendes, Markao (Dk. 90 Lassagna)

Süper Lig’in 37’nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, küme düştü.

47’nci dakikada Ogün Özçiçek’in ceza alanına ortaladığı topa Ertuğrul Ersoy kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

55’inci dakikada Markovic topla buluştuğu sırada Fatih Karagümrüklü oyuncu Ceccherini tarafından faul ile düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay küçük bu pozisyonun ardından Ceccherini'ye sarı kartını gösterdi. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden izledi ve sarı kartı iptal ederek Ceccherini'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

67’nci dakikada Gaziantep FK savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Markao, ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.