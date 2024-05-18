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        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük: 3-1

        STAT: KalyonHAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem BayıkGAZİANTEP FK: Nita - M'Bakata (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:30
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        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük: 3-1
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        STAT: Kalyon

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Erdem Bayık

        GAZİANTEP FK: Nita - M’Bakata (Dk. 42 Ömürcan Artan), Ertuğrul Ersoy, Dijilobojdji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 69 Sorescu), N’Koulou (Dk. 89 Jevtovic), Maxim (Dk. 89 İlker Karakaş), Gradel, Badji, Markovic (Dk. 69 Monteiro)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu - Brisachi, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 79 Bertolacci), Can Keleş (Dk. 59 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 90 Paoletti), Eysseric (Dk. 59 Nazım Sangare), Mendes, Markao (Dk. 90 Lassagna)

        KIRMIZI KART: Dk. 55 Ceccherini (Fatih Karagümrük)

        GOLLER: Dk. 47 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Jevtovic, Dk. 90+7 Monteiro (Gaziantep FK) - Dk. 67 Markao (Fatih Karügümrük)

        SARI KARTLAR: Badji, Jevtovic (Gaziantep FK) - Kourbelis, Rohden (Fatih Karagümrük)

        Süper Lig’in 37’nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, küme düştü.

        20’nci dakikada Gradel’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Badji’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

        31’inci dakikada N’Koulou’nun ceza alanına ortasına iyi yükselen Dijilobodji’nin kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        47’nci dakikada Ogün Özçiçek’in ceza alanına ortaladığı topa Ertuğrul Ersoy kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

        55’inci dakikada Markovic topla buluştuğu sırada Fatih Karagümrüklü oyuncu Ceccherini tarafından faul ile düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay küçük bu pozisyonun ardından Ceccherini'ye sarı kartını gösterdi. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu yeniden izledi ve sarı kartı iptal ederek Ceccherini'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        67’nci dakikada Gaziantep FK savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Markao, ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 1-1.

        78’inci dakikada Sorescu’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Badji’nin plase vuruşu direğe çarparak oyun alanına döndü.

        90’ıncı dakikada Sorescu’nun ortsında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Jevtovic'in sert şutu filelerle buluştu: 2-1.

        90+7'nci dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu sağ kanattan taşıdığı topu ceza alanı içerisinde Monteiro'ya aktardı. Monteiro'nun plase vuruşu ağlara gitti: 3-1.

        Karşılaşmayı ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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