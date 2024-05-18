Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fatih Karagümrük karşılaşmasının final havasında geçeceğini bildiklerini ve bu çerçevede hazırlandıklarını ifade ederek, “Karagümrük’e mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun diliyorum. Maçtan önce bu karşılaşmanın çok önemli final maçı olduğunu oyuncularımıza söyledik. Bu sonuçla ligde kalmayı garantileyelim istedik ama önümüzde bir maç daha var. Teknik olarak bakınca bu maçları taraftar önünde oynamak avantaj gibi gözükse de bunun kolay olmadığını söyleyebilirim. Çünkü sorumluluk çok üst düzeyde oluyor saha içinde. Oyuncularımız biraz oyuna bu şekilde tedirgin ve stresli olarak başladı. Ama bunun üstesinden geldik. Oyuncularımız iyi mücadele edip kazanmayı çok istedi. Başlangıçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtamamış olsak da sonra iyi mücadele ettik. Direklerle de sıkıntı yaşıyoruz; geldiğimizden beri 10 topumuz direkten döndü. Takımımla gurur duyuyorum, Kazanmak için her şeyi yaptık oyuncularımı kutluyorum. Son maçla ligde kalırız” şeklinde konuştu.

Selçuk İnan, karşılaşmanın ikinci yarısına önde baskıyla başlayarak golü bulduklarını ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından oyuncularının stresten uzaklaşarak daha rahat mücadele ederek galibiyete ulaştığını da sözlerine ekledi. TOLUNAY KAFKAS: ŞİMDİ HERKES MUTLU OLSUN Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, oyuna iyi başladıklarını ve ilk yarı kontrolün kendilerinde olduğunu ancak ikinci yarıda mağlup olduklarını belirterek, “Özellikle ilk yarıda üst üste köşe atışları kullandık ve kontrol bizdeydi ama bir türlü öne geçecek skoru bulamadık. İkinci yarı da maalesef erken gol yedik ve kırmızı kart gördük. Kırmızı karttan sonra oyunun dengesi değişti. Biz de oyuna müdahale ettik ve çift santrfora dönerek oyunu dengeleyip golü bulduk ve oyunun kontrolünü yeniden ele aldık. Ama oyunun sonunda oyuncularımız yoruldu ve golü yedik. Kazandığı için Gaziantep FK’yı tebrik ediyorum” diye konuştu.