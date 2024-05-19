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        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'tebariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Timur Çalışıcı (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:30
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        Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'tebariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Timur Çalışıcı (41), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah erken saatlerde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat boyacısı olarak çalışan Mehmet Timur Çalışıcı'nın işe giderken kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çalışıcı, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışıcı'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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