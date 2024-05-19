Gaziantep'te silahlı kavga; 5 yaralı
GAZİANTEP'te2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada; kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Ubeyde A., Mehmet D., Eftal D., Ali K. ve Mehmet S. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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