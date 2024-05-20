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        Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek

        GAZİANTEP'te, temizlik işçisi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Furkan Ubeyde Çamoğlu, (18), yaşadığı imkansızlıklara rağmen başladığı tekvando sporunda, Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:20
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        Tekvandoda Avrupa şampiyonu olan sporcunun hayali ailesine ev alabilmek
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        GAZİANTEP’te, temizlik işçisi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Furkan Ubeyde Çamoğlu, (18), yaşadığı imkansızlıklara rağmen başladığı tekvando sporunda, Avrupa şampiyonu oldu. 9 Mayıs'ta Sırbistan’da yapılan şampiyonada 54 kiloda altın madalya kazanan ve yeni hedefinin gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasında da aynı başarıyı göstermek olduğunu ifade eden Çamoğlu, "En büyük hayalim, dünya şampiyonu olunca elde edeceğim gelirle, aileme ev alabilmek" dedi.

        Çıksorut Mahallesi’nde yaşayan Furkan Ubeyde Çamoğlu, 10 yıl önce ilkokulda öğrenim görürken, ağabeyinin yönlendirmesiyle tekvando kursuna yazıldı ve antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ile tanıştı. Tekvandoda kendisini geliştiren ve 10 yıl aynı antrenörü ile çalışan Çamoğlu, bu süreçte çok sayıda yerel, bölgesel dereceler elde etti ve son olarak geçen yıl yapılan Türkiye şampiyonasında birinci olarak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Aynı zamanda üniversite sınavlarına hazırlanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, 9 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada da rakiplerini tek tek eleyerek, 54 kiloda altın madalyanın sahibi ve Avrupa şampiyonu oldu.

        Başarısı ile ailesini gururlandıran ve yeni hedefini gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasında altın madalyayı kazanmak olarak belirleyen Furkan Ubeyde Çamoğlu, "Spor hayatına 10 yıl önce ağabeyimin yönlendirmesiyle ücretsiz olan tekvando kursuna kayıt olarak başladım. Yaramaz bir çocuk olduğum için ailem de beni spora yönelmeye teşvik etti. Kurs sırasında antrenörüm Hasan Hüseyin Kılıç ile tanıştım. Bana sporu sevdirdi ve 10 yıldır antrenörlüğümü yapıyor. İyi çalışarak kendimi geliştirdim ve Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda madalyanın sahibi oldum. Son olarak da 9 Mayıs'ta Sırbistan'da yapılan Avrupa şampiyonasında kategorimde birinciliği elde edip, altın madalya sahibi olarak Avrupa şampiyonu ünvanını elde ettim. Hedefim 2025 Dünya Şampiyonasında birinci olmak ve 2028 Olimpiyatları'na katılmak" diye konuştu.

        ‘ZOR DURUMLAR YAŞADIK’

        Çamoğlu, en büyük hayalinin tekvandoda önemli başarılara imza atıp elde edeceği gelirle ailesine güzel bir ev almak olduğunu söyledi. Babasının temizlik işçiliğinden emekli olduğunu ve zor bir yaşam sürdüğünü bu nedenle kendisinin hayalinin ailesine güzel bir ev almak olduğunu dile getiren Çamoğlu, "10 yıl önce çok zorlu şartlarla bu spora başladım. Babam belediyede temizlik işçisiydi. Maddi olarak zor durumlar yaşadık. Kırsal bir kesimde büyüdüm ve etrafımda çok fazla kötü insanlar vardı. Uğraştığım bu sporla bugün buralara geldim. Babama ve aileme tekvandoda çok güzel yerlere gelip, birincilikler elde edip, kazandığım parayla da güzel bir ev alabilmek için söz vermiştim. Avrupa şampiyonu oldum, önümüzdeki yıl dünya şampiyonu da olarak elde edeceğim gelirle aileme güzel bir ev alarak sözümü tutmak istiyorum" dedi.

        ‘AVRUPA ŞAMPİYONU ÇIKARTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ’

        Genç sporcunun antrenörü Hasan Hüseyin Kılıç ise tekvando alanında Gaziantep’in ilk defa Avrupa şampiyonu çıkarttığını ve bunun gururunu yaşadığını söyledi. Furkan Ubeyde Çamoğlu ile 10 yıl önce tanıştıklarını belirten Kılıç, "Furkan, kendisini çok geliştirdi ve 2023 yılında Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Bu yıl da Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Gaziantep tekvandosunda ilk defa Avrupa şampiyonu çıkartıyoruz. Bu başarı hem Furkan'ın, hem bizim, hem de onu destekleyen ailesinindir. Bundan sonraki hedefimiz 2025 yılı dünya şampiyonasında birincilik elde etmek, ardından da 2028 yılında olimpiyatlara katılabilmek." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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