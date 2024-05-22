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        İkizi dahil 9 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Sude: Minibüse güle oynaya binmiştik

        GAZİANTEP'te beton mikseri ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada aralarında ikiz kardeşi Sena Taşkın'ın da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sude Taşkın'ın (18) tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:55
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        İkizi dahil 9 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Sude: Minibüse güle oynaya binmiştik
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        GAZİANTEP'te beton mikseri ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada aralarında ikiz kardeşi Sena Taşkın'ın da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sude Taşkın'ın (18) tedavisi tamamlandı. İslahiye ilçesindeki evine dönen Sude Taşkın, "Güle oynaya minibüse bindik. Birkaç gün sonra Gaziantep'e yapılacak müze gezisi için ne giyeceğimizi konuşurken kaza oldu" dedi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise beton mikseri sürücüsünün 6 ayrı trafik kuralını ihlal ettiğinin belirlendiği vurgulandı.

        6 Mayıs'ta İslahiye-Hassa yolu üzerindeki Ağabey mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri, şerit değiştirerek karşı yönden gelen aralarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencilerinin de bulunduğu Latif Örs'ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 6'sı öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        'BAŞIMI VURDUM, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'

        İkiz kardeşi Sena Taşkın'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Sude Taşkın'ın Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilmesinin ardından evine gelen Sude Taşkın, ikiz kardeşi ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Okuldan çıktıktan sonra ikiz kardeşi ve arkadaşları ile evlerine gitmek üzere servis minibüsüne bindiklerini anlatan Sude Taşkın, "Okuldan çıkınca servis şoförünü aradık ve bizi almasını istedik. Kısa sürede minibüs geldi, içinde yolcular vardı, biz de kardeşim Sena ve 4 arkadaşımız ile en arkaya geçip 4 kişilik koltuğa oturduk. Minibüse güle oynaya binmiş ve yolculuk sırasında okulumuzun Gaziantep'e düzenleyeceği müze gezisinde ne giyeceğimizi konuşuyorduk. Ağabey mevkisine geldiğimizde çarpışma oldu ve başımı vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldikten sonra kazada ikiz kardeşim Sena'nın ve 3 arkadaşımın da öldüğünü öğrenince şoke oldum" dedi.

        Sude Taşkın'ın annesi Nimet Taşkın ise kızına yeniden kavuşmanın buruk sevincini yaşadığını ifade etti. Kazada hayatını kaybeden kızı Sena'nın mezarına giderek dua eden Nimet Taşkın, "Kazayı öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Sena'nın öldüğünü, Sude'nin ise yaralı olduğunu duyunca 'Allah'ım ikisini birden alma' diye dua ettim. Çok şükür Allah, Sude'yi bize bağışladı" diye gözyaşı döktü.

        KAZA YERİNDE FREN İZİ YOK

        Öte yandan 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu da hazırlandı. Olayın ardından tutuklanan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş (58), kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu kazayı hatırlamadığını belirterek, "Hızım 70-80 kilometreydi. Bir anda gözüm karardı ve gerisini hatırlamıyorum. Rahatsızlandığımı düşünüyorum" diye kendisini savunmuştu.

        Hazırlanan bilirkişi raporunda ise beton mikseri sürücüsünün 50 kilometre hız ile ilerlemesi gereken yolda 90 kilometre hızla ilerlediği, aracı cinsine göre dikkatsiz, kontrolsüz ve özensiz şekilde kullandığı, sağ şerit yerine sol şeritte seyrettiği, kaza yerinde fren izi bulunmadığının belirlendiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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