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        5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama

        GAZİANTEP merkezli 5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:05
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        5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama
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        GAZİANTEP merkezli 5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın takı üreterek piyasaya süren bir şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda sahte ve düşük ayarlı ziynet eşyaları üreterek satan şebekeye yönelik Gaziantep merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzemeler, bir miktar para ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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