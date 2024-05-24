Mezuniyet töreninde helyum gazlı balonlar patladı, 8 öğrenci yaralandı

Balonların patlama anı bir velinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde balonların patlaması ve yaşanan panik yer aldı.

Ayıntap Anadolu Lisesi’nde 2023- 2024 eğitim yılı için mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere helyum gazlı balonlar dağıtılmaya başlandı. Ancak bu sırada balonlardan bazıları, bilinmeyen sebeple patladı. Balonlardan etrafa yayılan ateş nedeniyle 8 öğrenci yaraladı. İhbarla, okula sağlık ekipleri sevk edildi. 6 öğrenciye ayakta müdahale edilirken, 2 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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