Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Mezuniyet töreninde helyum gazlı balonlar patladı, 8 öğrenci yaralandı

        GAZİANTEP'te, bir lisenin mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonların patlamasıyla 8 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezuniyet töreninde helyum gazlı balonlar patladı, 8 öğrenci yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te, bir lisenin mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balonların patlamasıyla 8 öğrenci yaralandı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

        Ayıntap Anadolu Lisesi’nde 2023- 2024 eğitim yılı için mezuniyet töreni düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere helyum gazlı balonlar dağıtılmaya başlandı. Ancak bu sırada balonlardan bazıları, bilinmeyen sebeple patladı. Balonlardan etrafa yayılan ateş nedeniyle 8 öğrenci yaraladı. İhbarla, okula sağlık ekipleri sevk edildi. 6 öğrenciye ayakta müdahale edilirken, 2 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Balonların patlama anı bir velinin cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde balonların patlaması ve yaşanan panik yer aldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansı düzenlend...
        Gaziantep'te "Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konferansı düzenlend...
        Gaziantep'te ekskavatör ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te ekskavatör ile duvar arasına sıkışan işçi öldü
        Leylek yuva yapınca depremde yıkılan minarenin onarılması yine ertelendi
        Leylek yuva yapınca depremde yıkılan minarenin onarılması yine ertelendi
        Gaziantep'teki konserde 1000 öğrenci bağlama çaldı
        Gaziantep'teki konserde 1000 öğrenci bağlama çaldı
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı,...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum dolu balonlar patladı,...
        Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı, 8 kişi...
        Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı, 8 kişi...