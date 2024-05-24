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        İş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü

        GAZİANTEP'te, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan inşaat firmasının saha sorumlusu İmam Yıldırım (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:45
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        İş makinesiyle duvar arasında sıkışıp öldü
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        GAZİANTEP'te, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan inşaat firmasının saha sorumlusu İmam Yıldırım (45), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstık Kent toplu konut alanında meydana geldi. İnşaat alanında altyapı çalışması yapılırken firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İmam Yıldırım, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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