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        Gaziantep FK taraftarları, Pendikspor maçını meydanda kurulan dev ekrandan izledi

        Gaziantep FK taraftarları, Süper Lig'in 38'inci haftasında Pendikspor ile oynadıkları maçı kent meydanına kurulan dev ekranda izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:55
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        Gaziantep FK taraftarları, Pendikspor maçını meydanda kurulan dev ekrandan izledi
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        Gaziantep FK taraftarları, Süper Lig'in 38'inci haftasında Pendikspor ile oynadıkları maçı kent meydanına kurulan dev ekranda izledi.

        Süper Lig’in son hafta maçında Pendik ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK taraftarları, mücadeleyi Kent Meydanı’na kurulan dev ekrandan canlı olarak takip etti. Gaziantep FK taraftarları küme düşme hattına yakın olan takımlarına destek olmak için formalarını giyerek Kent Meydanı’na geldi. Maçı canlı izleyen taraflar büyük heyecan yaşadı. Taraftarlar coşkuyla tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek oldu. Gaziantep FK, ilk yarıda Ogün Özçiçek ile bulduğu tek golle galip gelerek, ligde kalmasıyla taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Gaziantep FK- Pendikspor maçı kent meydanında dev ekranda izleyen taraftarlar

        -Taraftarların coşkusu

        -Taraftarların tezahüratları

        -Genel ve detay görüntüler

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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