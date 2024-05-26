Gaziantep FK taraftarları, Pendikspor maçını meydanda kurulan dev ekrandan izledi

Gaziantep FK taraftarları, Süper Lig'in 38'inci haftasında Pendikspor ile oynadıkları maçı kent meydanına kurulan dev ekranda izledi.

Süper Lig’in son hafta maçında Pendik ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK taraftarları, mücadeleyi Kent Meydanı’na kurulan dev ekrandan canlı olarak takip etti. Gaziantep FK taraftarları küme düşme hattına yakın olan takımlarına destek olmak için formalarını giyerek Kent Meydanı’na geldi. Maçı canlı izleyen taraflar büyük heyecan yaşadı. Taraftarlar coşkuyla tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek oldu. Gaziantep FK, ilk yarıda Ogün Özçiçek ile bulduğu tek golle galip gelerek, ligde kalmasıyla taraftarlar büyük sevinç yaşadı.