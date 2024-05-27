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        Tartıştığı arkadaşını servis minibüsünde tabancayla öldürdü

        GAZİANTEP'te, Mehmet Baki Özyetim (52) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:25
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        Tartıştığı arkadaşını servis minibüsünde tabancayla öldürdü
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        GAZİANTEP’te, Mehmet Baki Özyetim (52) alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı T.G. tarafından tabancayla içinde bulunduğu servis minibüsünde öldürüldü. Olay, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Baki Özyetim, kullandığı 27 S 0508 plakalı içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenci servis minibüsü ile bir site içerisine girdiği sırada arkadaşı T.G. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki arkadaş tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında T.G. yanındaki tabanca ile minibüste bulunan Mehmet Baki Özyetim’e tabancayla ateş açtıı. Saldırgan kaçarken, silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin kontrolünde Özyetim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özyetim'in cenazesi olay yeri incelemesi sonrası otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T.G. ise kısa süre sonra bölgedeki polis merkezine giderek teslim oldu.

        Olayın yaşandığı sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de ikilinin tartıştığı ve T.G.'nin Özyetim'e ateş ettiği görüldü.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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