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        1 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:05
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        1 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.

        İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi, 5 gün önce sokak köpeği tarafından ısırıldı. Bacağından ısırılan kişi tedaviye alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede, köpeğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı Bunun üzerine mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

        Öte yandan ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir kişiyi ısırdıktan sonra ölen sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıkınca, 22 Mart'ta başlatılan karantina sürüyor.

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