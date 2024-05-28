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        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:50
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        Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi
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        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. İş yeri yakınındaki 5 aracın da yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kent merkezinden ekipler sevk edilirken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinin yanındaki 5 araç da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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