Gaziantep'te iş yerinde yangın; yakındaki 5 araç da kullanılamaz hale geldi

Tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kent merkezinden ekipler sevk edilirken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinin yanındaki 5 araç da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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