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        Gaziantep'te tartıştığı servis şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP'teborç meselesi nedeniyle tartıştığı servis şoförü Mehmet Baki Özyetim'i (52) öldüren Teyfik Gün, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:20
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        Gaziantep'te tartıştığı servis şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı
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        GAZİANTEP'teborç meselesi nedeniyle tartıştığı servis şoförü Mehmet Baki Özyetim'i (52) öldüren Teyfik Gün, tutuklandı.

        Akkent Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 27 S 0508 plakalı öğrenci servis minibüsü ile bir sitenin içerisine giren Mehmet Baki Özyetim, Teyfik Gün ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Gün, minibüs içindeki Özyetim'e tabanca ile ateş açtı. Özyetim hayatını kaybetti, Gün de polise teslim oldu. Olay sitenin güvenlik kamerasına yansırken, sorgusunda alacağını istemesi üzerine Özyetim'in hakaret ettiğini belirten Gün tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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