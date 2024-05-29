Gaziantep'te tartıştığı servis şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'teborç meselesi nedeniyle tartıştığı servis şoförü Mehmet Baki Özyetim'i (52) öldüren Teyfik Gün, tutuklandı.

Akkent Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 27 S 0508 plakalı öğrenci servis minibüsü ile bir sitenin içerisine giren Mehmet Baki Özyetim, Teyfik Gün ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Gün, minibüs içindeki Özyetim'e tabanca ile ateş açtı. Özyetim hayatını kaybetti, Gün de polise teslim oldu. Olay sitenin güvenlik kamerasına yansırken, sorgusunda alacağını istemesi üzerine Özyetim'in hakaret ettiğini belirten Gün tutuklandı. Soruşturma sürüyor.